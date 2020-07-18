Собянин рассказал о санитарной безопасности на ЕГЭ в Москве

Организация единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве проходит на высоком уровне в вопросе обеспечения санитарной безопасности в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Все санитарные требования при проведении ЕГЭ выполняются неукоснительно, власти не получают «вообще практически никаких» жалоб на обеспечение защиты школьников и учителей, отметил Собянин.

Сроки начала единых государственных экзаменов были изменены из-за пандемии. Основная волна ЕГЭ в этом году началась 3 июля. При этом экзамены могут сдавать только те выпускники, которые хотят поступить в вузы.

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