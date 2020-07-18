На Байкале локализовали разлив топлива из поврежденного судна

На озере Байкал в Иркутской области ликвидируют последствия утечки топлива из поврежденного во время шторма судна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру.

Отмечается, что на данный момент загрязнение полностью локализовано. На месте работают сотрудники МЧС, водолазы и другие специалисты.

Загрязнение ликвидируют в том числе с помощью абсорбентов, которые разлагают нефтепродукты и не требуют дополнительной утилизации.

Ранее сообщалось, что утечка топлива произошла из пришвартованного частного судна в Байкал около поселка Хужир острова Ольхон. По предварительной информации, в озеро могло попасть около 100 литров топлива.

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