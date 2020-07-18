В Нанте загорелся собор Святых Петра и Павла

Во французском городе Нант загорелся один из крупнейших готических соборов Франции — собор Святых Петра и Павла. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на операционный пожарный и спасательный центр.

Отмечается, что пожар начался около 7.30 по местному времени (8:30 мск). На место инцидента прибыли пожарные.

По данным радиостанции France Bleu, на месте происшествия ведут работы около 60 пожарных и шесть пожарных машин. Периметр оцеплен.

Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери в Париже. Последний пожар в соборе произошел в 1972 году, причиной стал забытый рабочим паяльник. К сентябрю 2008 года после реставрационных работ был восстановлен средневековый облик западного фасада.

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