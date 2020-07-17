Заммэра Томска арестован по подозрению в получении взятки

Кировский районный суд Томска арестовал заместителя мэра Томска Евгения Сурикова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Отмечается, что Суриков пробудет за решеткой до 16 сентября.

Вице-мэра задержали в четверг, 16 июля. По данным следствия, он получил взятку от жительницы Томска за покровительство.

Следственный комитет России по материалам ФСБ возбудил уголовное дело по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

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