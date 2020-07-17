В Москве в пятницу ожидается до +21°С

В Москве в пятницу, 17 июля, ожидается до +21°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +19 до +21°C. Ожидается облачность с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +12...+14°C. Сохранится облачность с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Ветер сохранит направление и скорость.

Атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, ночью – 748 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.