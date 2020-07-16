В Индии число заражений коронавирусом превысило миллион, пишет издание Hindu со ссылкой на собственные подсчеты.

Как сообщается, инфицированы 1 001 449, погибли 25 582 пациента.

Индия находится на третьем месте в мире по распространению вируса (после США и Бразилии).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 580 тысяч человек.

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