Вода на курортах Черного и Азовского морей прогрелась раньше времени

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воды на Черноморском и Азовском побережье России прогрелась до +26°C на три-четыре недели раньше срока. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, температура на побережье Крыма и Черноморского побережья Кавказа достигла +26°C, а в Азовском море +28°C.

Из-за такой теплой температуры у побережья Крыма начала цвести вода, а на курортах Краснодарского края раньше времени стали возникать смерчи.

Вильфанд отметил, что в ближайшие дни вода рядом с Крымом станет прохладнее, а значит свежее и чище.

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