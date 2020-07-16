Вода на курортах Черного и Азовского морей прогрелась раньше времени
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воды на Черноморском и Азовском побережье России прогрелась до +26°C на три-четыре недели раньше срока. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, температура на побережье Крыма и Черноморского побережья Кавказа достигла +26°C, а в Азовском море +28°C.
Из-за такой теплой температуры у побережья Крыма начала цвести вода, а на курортах Краснодарского края раньше времени стали возникать смерчи.
Вильфанд отметил, что в ближайшие дни вода рядом с Крымом станет прохладнее, а значит свежее и чище.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Прячься и стыдись»: что бесит отдыхающих на курортах России
— Россиян ждет жаркая половина лета
— Вильфанд прогнозирует продолжительный бархатный сезон на российских курортах