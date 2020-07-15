ВОЗ за сутки зарегистрировала 185,8 тыс. случаев заражения коронавирусом
Суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 185 836 человек, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Всего в мире заболели более 13 млн человек. Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 6,8 млн и Европе — 2,9 млн.
Умерли от коронавируса с начала пандемии 574 464 (+ 4 176 пациентов за сутки).
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
За минувшие сутки в России выявили 6422 случая коронавируса. Всего в России с начала пандемии зафиксировано 746 369 случаев COVID-19, вылечились 523 249 пациентов, умерли 11 770.
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