Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных ему наркотиках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина.

По его словам, Голунов подал иск, в рамках которого попросил суд обязать ответчиков, бывших полицейских, выплатить 5 млн руб. в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

«Иск может быть рассмотрен в рамках рассмотрения уголовного дела по существу, или уже после, если суд посчитает необходимым рассмотреть его отдельно», — добавил адвокат.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим.

В январе 2020 года суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу журналиста по трем статьям УК России. В СИЗО были отправлены бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, а также их экс-начальник Игорь Ляховец.

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