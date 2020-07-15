Мишустин заявил, что пик по коронавирусу пройден

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна прошла пик по коронавирусу, пишет «Интерфакс».

«Обстановка объективно улучшается. Пик распространения вируса пройден», — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что сейчас прирост заболеваемости не превышает 1%. В России коронавирусом заразились 746 тыс., выздоровели 523 тыс., погибли почти 12 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 580 тыс. человек.

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