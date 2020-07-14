Фотограф «МБХ Медиа» оставил свой пост после обвинений в домогательствах
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Фотограф «МБХ Медиа» Андрей Золотов объявил о своем увольнении после обвинений в домогательствах. Об этом он написал в своем Twitter.
Он подчеркнул, что не признает свою вину.
Фоторедактор также написал, что » в сложившейся ситуации» у него «нет возможности оправдаться».
«Я понимаю, что весь удар приходится на редакцию МБХ медиа и я ухожу из редакции», — написал Золотов.
13 июля в русскоязычном Twitter пользователи начали рассказывать о случаях харассмента, которые случались в журналистской среде.
В ходе обсуждения фоторедактора «МБХ Медиа» Андрея Золотова обвинили в участии в групповом изнасиловании. Но Золотов обвинения в свой адрес отверг.
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