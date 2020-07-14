В Кремле рады решению о сохранении доступа в Святую Софию как в музей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что преобразование храма Святой Софии в Стамбуле в мечеть по указу турецкого правительства вызвало широкий резонанс среди православных христиан России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, этот храм представляет огромное значение для всех россиян, тем не менее, решение о превращении его в мечеть является внутренним делом Турции, в которое Москва не может и не собирается вмешиваться.

«Для нас важно, чтобы София, как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, был сохранен в том виде, в котором он есть сейчас, чтобы он был открыт для тех, кто приезжает в Турцию», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявлял, что власти Турции намерены сохранить собор Святой Софии, который получил статус мечети, в качестве объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле заявляла, что глубоко сожалеет о решении турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть, так как данное решение принималось «без предварительного диалога».

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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