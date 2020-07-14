В некоторых регионах Крыма не осталось свободных номеров

Крымские отели в некоторых регионах загружены на 100%, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Об этом пишет РИА «Новости».

«На сегодня уровень загрузки многих отелей достигает 95-100%. В основном это южный берег Крыма и отчасти западное побережье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых регионах заняты только 50-60% номеров, но все больше и больше туристов бронируют отели. Волченко добавил, что свободный номер можно найти, но с каждым днем это становится сложнее.

Крым начал принимать туристов из других регионов с 1 июля.

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