В Подмосковье вылечились еще 368 пациентов, переболевших COVID-19

Врачи в Подмосковье вылечили от коронавирусной инфекции еще 368 пациентов. Об этом сообщает оперштаб по Московской области.

Отмечается, что общее число выздоровевших в регионе достигло 41 657.

Все пациенты были выписаны после получения отрицательных результатов исследования на COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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