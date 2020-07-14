В Подмосковье вылечились еще 368 пациентов, переболевших COVID-19
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Врачи в Подмосковье вылечили от коронавирусной инфекции еще 368 пациентов. Об этом сообщает оперштаб по Московской области.
Отмечается, что общее число выздоровевших в регионе достигло 41 657.
Все пациенты были выписаны после получения отрицательных результатов исследования на COVID-19.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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