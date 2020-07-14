Около 9 тонн нефти попало в озеро в Хабаровском крае

Порядка 9 тонн нефти попало в озеро в Хабаровском крае после аварии на нефтепроводе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Известно, что вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС с оперативной группой ГУ МЧС и представителями правительства региона и «Экоспаса» на борту вылетел из Хабаровска в район происшествия.

Утечка нефти произошла в районе 575-го км нефтепровода «Оха – Комсомольск-на-Амуре», который принадлежит «РН-Сахалинморнефтегаз».

По предварительной информации, произошел разлив около 9 т нефти на площади 400 кв. м. Нефть попала в ручьи Безымянный, Кривой, Голый.

Правоохранительные органы получили сообщение, что из-за разгерметизации нефтепровода в Комсомольском районе нефтепродукты попали в озеро 13 июля. Инцидент произошел в районе 575-го км нефтепровода «Оха – Комсомольск-на-Амуре». Сообщалось, что площадь загрязнений в озере составила около 400 кв. м.

Следственный комитет России по данному делу начал проверку.

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