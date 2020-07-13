Смертность от COVID-19 в Москве в июне на 35% ниже, чем в мае

В июне текущего года новая коронавирусная инфекция стала основной или сопутствующей причиной смерти 3 408 человек в Москве, что на 35% ниже аналогичного показателя за май, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Общая смертность в столице в июне 2020 года выше среднегодовой на 3 687 случаев, указано в сообщении депздрава. При этом 92% всей избыточной смертности связаны с COVID-19.

По данным ведомства, в июне текущего года коронавирус стал основной причиной смерти 1 605 человек. Еще 1 803 человека умерли от других причин, однако имели положительный тест на COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.

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