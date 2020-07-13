Суд продлил арест фигуранту дела Фургала

Басманный суд Москвы продлил арест фигуранту дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрею Карепову. Об этом сообщает ТАСС.

Карепов обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности»). Он является одним из нескольких фигурантов по делу Фургала, обвиняемых в организации убийств по заказу губернатора Хабаровского края.

Сообщалось, что СК проверяет причастность фигурантов к совершению других особо тяжких преступлений на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фургалу могут предъявить обвинения по предпринимательским статьям

— Хабаровский губернатор Фургал арестован на 2 месяца по делу об убийствах

— Политолог прокомментировал митинги в поддержку Фургала