Казахстан продлит ограничения по COVID-19 до конца июля
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter сообщил, что ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, будут продлены в стране до конца июля.
«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели — до конца июля», — написал глава государства.
Он добавил, что ограничительные меры необходимы для защиты здоровья граждан.
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