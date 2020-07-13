Казахстан продлит ограничения по COVID-19 до конца июля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter сообщил, что ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, будут продлены в стране до конца июля.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели — до конца июля», — написал глава государства.

Он добавил, что ограничительные меры необходимы для защиты здоровья граждан.

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