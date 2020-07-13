Адвокат: в обвинении Сафронову нет данных о его контактах с чешской разведкой

В постановлении о привлечении советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене не содержится данных о передаче им секретных сведений иностранной спецслужбе, сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Сафронова Ивана Павлова.

По словам Павлова, в документе нет информации о том, что передал Сафронов, когда это произошло, сколько он за это получил.

Ранее сообщалось, что Сафронова могут подозревать в сотрудничестве с чешской разведкой. В чешском МИД и МВД отказались комментировать дело Сафронова. В Кремле заявили, что Москва пока не будет контактировать с Чехией относительно этой ситуации.

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене

— «Не советую оказывать давление»: Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

— МИД Чехии не стал комментировать дело Сафронова