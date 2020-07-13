Путин отметил положительную динамику в борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с пандемией COVID-19 наблюдается позитивная динамика.
Он отметил, что борьба с коронавирусом все еще продолжается.
«Мы видим позитивную динамику, и сейчас важно, действуя аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, но все-таки продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере», — сказал Путин на совещании по нацпроектам, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По состоянию на 13 июля в России зафиксировано 733 699 случаев COVID-19, 504 021 пациент вылечился, 11 439 человек скончались.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.
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