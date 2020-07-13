МЧС: авиационное топливо в Тухарде попало в два водоема
Разлившееся при перекачке авиационное топливо в поселке Тухард Красноярского края попало в два водоема — безымянное озеро и вытекающий из него ручей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
«Топливо попало в озеро без названия и вытекающий из него ручей, также не имеющий названия», — заявили спасатели.
По информации МЧС, разлив произошел из-за разгерметизации трубопровода, по которому авиационное топливо перекачивалось с баржи на вертолетную площадку.
Всего в водоемы попало около 44 т нефтепродуктов, площадь разлива составляет около 600 кв. м.
В настоящее время на территории озера устанавливаются боновые заграждения. К аварийным работам подключены более 100 спасателей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В поселке Тухард под Красноярском ввели режим ЧС из-за разлива топлива
— В Гринписе отреагировали на разлив топлива на Таймыре