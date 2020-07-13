На Украине из-за непогоды без света остались более 20 населенных пунктов

На Украине из-за ливней и сильного ветра без электроснабжения остались 23 населенных пункта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в трех областях», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, без света в данный момент остаются 10 населенных пунктов в Черниговской области, девять — в Луганской и четыре — в Киевской.

К аварийным работам привлечены бригады муниципальных служб.

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