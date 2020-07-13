В Гидрометцентре рассказали об аномальной жаре в России
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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальной жаре, которая придет в ряд российских регионов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что температурных режим повысится на +8°C в Якутии, а также на Урале и на севере Красноярского края.
Синоптик уточнил, что воздух может прогреться до +40°C в Челябинской, Тюменской, Свердловской и Курганской областях, а до +35°C — +38°C — в Самарской, Саратовской областях и Башкиркостане.
Вильфанд уточнил, что к концу начавшейся недели температурные показатели придут в норму.
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