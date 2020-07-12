В муниципалитетах Каталонии вводят жесткий карантин из-за COVID-19

В ряде муниципалитетов испанского автономного сообщества Каталонии вводят жесткий карантин из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, заявила советник здравоохранения женералитета Альба Вергес. Об этом сообщает РИА «Новости».

В городе Льейда и семи муниципалитетах запрещается выходить из дома без необходимости, прекращается работа ресторанов и баров, они смогут работать лишь в формате доставки. Мера коснется 150 тысяч жителей Каталонии.

Предполагается, что карантин вводится на 15 дней.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число заболевших превысило 12 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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