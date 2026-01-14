Стало известно, какие машины удовлетворяют россиян

Наибольшее удовлетворение у своих владельцев в России вызывают автомобили китайской марки Lixiang, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные проведенного опроса.

«Оценивалась не только оправданность ожиданий владельцев от покупки, но и доверие к дилерскому центру, обращение в сервисный центр марки и многое другое. По результатам опроса был составлен рейтинг, который возглавила марка Li Auto (Lixiang)», — отмечается в сообщении.

Пользователи оценивали свою удовлетворенность от владения автомобилем по 100-балльной шкале, Li Auto набрал 90,6 баллов. В пятерку лидеров вошли также Changan, Voyah, Geely и Chery. Среди критериев оценки учитывалось, насколько автомобиль оправдал ожидания от покупки, а также ряд сопутствующих факторов — доверие дилерскому центру, впечатления от обращения в сервисный центр марки и ряд других пунктов.

Ранее Ford защитил в России три своих бренда.