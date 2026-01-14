Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Стало известно, какие машины удовлетворяют россиян

«Автостат» назвал 5 автомобилей, вызывающих удовлетворение россиян
Li Auto

Наибольшее удовлетворение у своих владельцев в России вызывают автомобили китайской марки Lixiang, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные проведенного опроса.

«Оценивалась не только оправданность ожиданий владельцев от покупки, но и доверие к дилерскому центру, обращение в сервисный центр марки и многое другое. По результатам опроса был составлен рейтинг, который возглавила марка Li Auto (Lixiang)», — отмечается в сообщении.

Пользователи оценивали свою удовлетворенность от владения автомобилем по 100-балльной шкале, Li Auto набрал 90,6 баллов. В пятерку лидеров вошли также Changan, Voyah, Geely и Chery. Среди критериев оценки учитывалось, насколько автомобиль оправдал ожидания от покупки, а также ряд сопутствующих факторов — доверие дилерскому центру, впечатления от обращения в сервисный центр марки и ряд других пунктов.

Ранее Ford защитил в России три своих бренда.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617803_rnd_1",
    "video_id": "record::25229f98-718d-44a8-a523-b2ff49e3348e"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+