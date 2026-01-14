Суд отказал супруге экс-мэра Сочи в передаче дела об изъятии активов в Москву

Суд в Сочи отказал жене экс-мэра города Алексея Копайгородского Янине в передаче дела об изъятии в доход государства активов на 1,6 млрд рублей в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд определил Копайгородской Янине Николаевне в передаче гражданского дела по иску Генеральной прокуратуры РФ [по подсудности, по месту регистрации Копайгородской в Тверской районный суд Москвы] <…> отказать», — сказала судья.

Речь идет об имуществе, изъятом в рамках уголовного дела о коррупции. У Копайгородского и членов его семьи были обнаружены элитные квартиры, автомобили, а также коллекция дорогих часов и десятки миллионов рублей наличными.

Как отмечалось в сообщении Генпрокуратуры, «стоимость имущества многократно превысила официальный доход чиновника, а поскольку нет сведений о легальности его приобретения, активы подлежат обращению в доход государства».

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина обвиняются по статье о присвоении или растрате. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через жену деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

