Обломки БПЛА, упавшие в Невинномысске, обезвредили

В Невинномысске обезвредили обломки упавшего на улице Баумана беспилотника
Dizzy_Studio/Shutterstock

Обломки беспилотника, упавшие на улицу в городе Невинномысск, обезвредили. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«В Невинномысске обезвредили обломки упавшего на улице Баумана беспилотника. Спасибо всем службам и ведомствам, принимавшим участие в этой операции», — написал он, отметив, что последствия налета БПЛА полностью устранены.

По его словам, люди, размещенные в ПВР, возвращаются в свои дома.

Ранее губернатор сообщил о возгорании складского помещения на окраине Невинномысска в результате падения обломков беспилотника. Кроме того, загорелись несколько припаркованных легковых автомобилей.

Утром Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников в российских регионах. Из них 13 были сбиты в Ставропольском крае.

Ранее режим ЧС ввели в микрорайне Ростова-на-Дону после атаки БПЛА.

