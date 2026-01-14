Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Гренландские акулы веками выживают с рубцами в сердце, выяснили ученые

SciRep: гренландские акулы могут жить сотни лет с рубцами в сердечной ткани
Shutterstock

Ученые из Высшей школы Пизы обнаружили, что гренландские акулы могут жить сотни лет, несмотря на наличие массивных рубцов в сердечной ткани. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Гренландские акулы (Somniosus microcephalus) считаются одними из самых долгоживущих позвоночных: они могут доживать до 250-500 лет. В исследовании анализировали сердца шести особей возрастом около 100-150 лет. Используя флуоресцентную и электронную микроскопию, ученые выявили сильный фиброз сердечной ткани и большое количество маркеров, которые у человека обычно связаны с сердечной недостаточностью и хроническими заболеваниями.

«Массивное накопление маркеров старения липофусцина и нитротирозина, по-видимому, не оказывает негативного влияния на функции сердца у гренландской акулы. Это свидетельствует о том, что животное выработало механизмы, позволяющие переносить хроническое окислительное повреждение, а не просто избегать его», — отмечает профессор Алессандро Челлерино из Высшей школы Пизы.

Для сравнения исследователи изучили короткоживущие виды — бархатнобрюхую фонарную акулу и бирюзовую киллифиш. У этих рыб фиброза не было, а нитротирозин накапливался лишь частично, что подчеркивает уникальную устойчивость сердца гренландской акулы к старению.

По мнению ученых, это открытие может помочь в разработке стратегий для поддержания здоровья сердца человека. Исследователи также добавили, что для получения более информативной картины необходимо расширить спектр видов изучаемых животных.

Ранее ученые поймали редкую золотую акулу-альбиноса с белыми глазами.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27618187_rnd_8",
    "video_id": "record::18418867-f4b9-4487-93a2-43b941b026f4"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+