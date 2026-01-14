Гренландские акулы веками выживают с рубцами в сердце, выяснили ученые

SciRep: гренландские акулы могут жить сотни лет с рубцами в сердечной ткани

Ученые из Высшей школы Пизы обнаружили, что гренландские акулы могут жить сотни лет, несмотря на наличие массивных рубцов в сердечной ткани. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Гренландские акулы (Somniosus microcephalus) считаются одними из самых долгоживущих позвоночных: они могут доживать до 250-500 лет. В исследовании анализировали сердца шести особей возрастом около 100-150 лет. Используя флуоресцентную и электронную микроскопию, ученые выявили сильный фиброз сердечной ткани и большое количество маркеров, которые у человека обычно связаны с сердечной недостаточностью и хроническими заболеваниями.

«Массивное накопление маркеров старения липофусцина и нитротирозина, по-видимому, не оказывает негативного влияния на функции сердца у гренландской акулы. Это свидетельствует о том, что животное выработало механизмы, позволяющие переносить хроническое окислительное повреждение, а не просто избегать его», — отмечает профессор Алессандро Челлерино из Высшей школы Пизы.

Для сравнения исследователи изучили короткоживущие виды — бархатнобрюхую фонарную акулу и бирюзовую киллифиш. У этих рыб фиброза не было, а нитротирозин накапливался лишь частично, что подчеркивает уникальную устойчивость сердца гренландской акулы к старению.

По мнению ученых, это открытие может помочь в разработке стратегий для поддержания здоровья сердца человека. Исследователи также добавили, что для получения более информативной картины необходимо расширить спектр видов изучаемых животных.

