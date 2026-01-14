Стало известно о рекордном подорожании автомобилей весной 2026 года

В России весной 2026 года дилеры ожидают очередной скачок на автомобили, сообщает «Коммерсант». По итогам первого квартала — роста цен на 5–10%.

«Опрошенные «Ъ» участники рынка единогласно считают, что в первом квартале 2026 года новые легковые автомобили продолжат дорожать, совокупно прибавив в среднем 5–10%», — сообщает «Коммерсантъ».

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

