Новости политики

«Конец карьеры»: экс-депутат Рады рассказал, что будет с Юлией Тимошенко

Экс-депутат Олейник: в случае ареста Тимошенко за нее внесут залог и она выйдет
Sergei Chuzavkov/AP

Лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко вряд ли посадят в тюрьму на фоне подозрений в подкупе депутатов, суд может ее арестовать, однако за нее внесут залог. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

«Утром вручили подозрение Тимошенко, а это означает, что в ближайшее время суд будет избирать меру пресечения. Там два варианта... Скорее всего, будет арест или залог. Внесут залог, значит не будет ареста, но будут ограничения: браслет, изъятие документов, паспортов на выезд», — отметил бывший украинский парламентарий.

По оценке Олейника, на фоне уголовного преследования по подозрению в подкупе депутатов Рады для достижения нужных результатов в ходе голосований Юлию Тимошенко может ожидать «конец политической карьеры»

«Вскроются те факты, которые украинским обществом будут восприняты как доказательство коррупции, это — пленки. Были пленки (соратника украинского лидера Владимира Зеленского Тимура – «Газета.Ru») Миндича, сейчас будут пленки Тимошенко», — подчеркнул Олейник.

По оценке украинского политика, суд может арестовать Тимошенко. Кроме того, лидер партии сама может пойти на собственный арест, чтобы казаться в глазах общественности «мученицей», считает экс-депутат Рады.

По данным украинских СМИ, силовики пришли с обысками к Юлии Тимошенко. Ей предъявлено обвинение в подкупе депутатов и грозит до 10 лет лишения свободы. Дело может быть связано с отставкой главы СБУ Василия Малюка: партия Тимошенко ранее помогла президентской фракции «Слуга народа» добиться одобрения его увольнения Радой. При этом сама экс-премьер Украины все обвинения отвергает, а обыски называет свидетельством того, что «выборы ближе, чем казалось».

Ранее антикоррупционное бюро Украины опубликовало аудио переговоров Тимошенко с депутатами.

