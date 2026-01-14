В Сбере назвали сумму возвращенных денег со счетов дропперов

Кузнецов: Сбер вернул россиянам 3,5 млрд рублей со счетов дропов в 2025 году

В 2025 году Сбер в рамках борьбы с дропперами вернул россиянам 3,5 млрд рублей, рассказал в интервью РИА «Новости» заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

«Это уже в 3,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Отмечу, что это деньги, похищенные со счетов в других банках. Тут мы действуем в интересах россиян, клиентов других кредитных организаций», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что Сбер совместно с правоохранительными органами запустил в пилотном режиме предупредительные беседы с дропперами, после которых они пишут заявления о переводе денег по ошибке.

«Это упрощает механизм возврата для всех сторон. Сохраняет время и нервы пострадавших от мошенничества. Другие банки такую практику тоже вводят, и она должна быть повсеместной», — сказал он.

Также Кузнецов рассказал о других механизмах, позволяющих оперативно вернуть средства.

«Приведу опыт Беларуси, где за дропперство давно введено уголовное наказание, там следователь своим постановлением может вернуть идентифицированные средства жертве еще до суда. И такая практика показывает отличные результаты и требует внимательного изучения и адаптации», — рассказал зампред правления Сбера.

Он подчеркнул, что человеку, потерявшему бдительность, важно иметь возможность быстро и эффективно вернуть украденные деньги.

«Это важно не только в контексте борьбы с дропперством, но и в борьбе с мошенничеством в целом. Но сегодня в России этот процесс крайне затруднен из-за отсутствия правовой базы для оперативного возврата», — заключил Кузнецов.