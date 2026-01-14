Размер шрифта
Российские военные поразили живую силу и технику бригады спецназначения «Азов»

Минобороны России сообщило о поражении живой силы украинской бригады «Азов»
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие за прошедшие сутки поразили живую силу и технику бригады спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике бригады специального назначения «Азов», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В Минобороны РФ добавили, что также формированиям бригады нанесено поражение в зоне ответственности группировки войск Южная.

Кроме того, в министерстве сообщили, что российские войска поразили места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в зоне спецоперации. По информации ведомства, удары наносили оперативно-тактическая операция, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Утром 14 января Минобороны РФ заявило, что в период с 7:00 до 9:00 (мск) дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. При этом в ночь на 14 января средства ПВО уничтожили 48 беспилотников на РФ.

Ранее беспилотники атаковали промышленную зону в Невинномысске.

