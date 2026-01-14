«Причин достаточно»: в Госдуме объяснили, почему НАБУ проверяет Тимошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает бывшую главу правительства страны и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в коррупции из-за ее желания участвовать в выборах. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Ни для кого не секрет, что представляет собой НАБУ и что это прозападный орган, созданный для присмотра за власть имущими на Украине. Тимошенко сама неоднократно жестко критиковала НАБУ, и вот, как говорится, очередь дошла и до нее. Хотя под антикоррупционной борьбой, которую якобы ведет в отношении Тимошенко НАБУ, скрывается гораздо больше. Скорее всего, глобалистам не нравится слишком самостоятельный курс, который позволяет себе Тимошенко, и в том числе ее нацеленность на участие в выборах», — сказал он.

Белик считает, что на Украине «сводят счеты» с политиками, мнение которых имеет вес.

«Все, что сейчас происходит на Украине, — это свидетельство политической чистки и сведения счетов с теми, кто имеет на политическом поле альтернативные действующей власти центры влияния. В частности, речь идет о Верховной Раде, которая в настоящий момент фактически является единственной легитимной структурой. И то, что фракция Тимошенко берет на себя принятие многих важных решений, например, выступая за недавнюю отставку главы СБУ, не нравится многим. Так что причин того, почему под прицел НАБУ попала Тимошенко, достаточно», — добавил он.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

Издание «Украинская правда» сообщило, что лидеру «Батькивщины» предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов. Другие детали не уточнялись.

Сама Тимошенко все обвинения отвергает. При этом она подтвердила, что в офисе партии прошли обыски.

Ранее НАБУ опубликовало аудио переговоров Тимошенко с депутатами в деле о подкупе.