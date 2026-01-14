Размер шрифта
Мэр одного из украинских городов призвал жителей готовиться к отключениям света

Марцинкив: жителям Ивано-Франковска стоит готовиться к отключениям света
Gleb Garanich/Reuters

Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей готовиться к круглосуточному отключению света. Его слова передает местное украинское издание «Город».

«Мы идем к тому, что света не будет 24 часа. Мы должны быть готовы», — отметил глава города.

Он добавил, что при отключении электроэнергии температура в квартирах может опускаться до критических значений. Поэтому у людей должен быть четкий план на случай, когда в квартире «будет 4 градуса и темно». Они должны знать, где смогут переночевать, уточнил Марцинкив.

14 января швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung писало, что Украина сейчас находится в самом тяжелом положении с начала проведения специальной военной операции.

Авторы статьи отмечают, зима является историческим союзником русской армии. Последние российские удары по украинской инфраструктуре максимально затруднили проведение любых восстановительных работ.

13 января сообщалось, что украинская столица переживает серьезные перебои с электроснабжением, граничащие с полным отключением.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины.

Ранее в родном городе Зеленского после прилетов произошло частичное отключение света.

