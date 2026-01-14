«Я становлюсь злой»: 18-летняя Андреева о противостоянии с фанатами

Теннисистка Андреева: когда болельщики настроены против меня, я становлюсь злой

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что ее мотивирует, когда фанаты на матче болеют против нее. Ее слова приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Но когда вижу, что болельщики настроены против меня, я становлюсь злой. Я еще больше стараюсь выигрывать. Доказать, что болельщики не правы. Показать, что, может быть, вы поддерживаете не того игрока. Это дает дополнительную мотивацию мне», — поделилась спортсменка.

Андреева вышла в четвертьфинал турнира серии WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича перед Australian Open.