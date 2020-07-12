На Украине без света остались сто населенных пунктов из-за непогоды
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На Украине остались обесточенными из-за непогоды сто населенных пунктов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 7.00 мск 12 июля из-за дождя и сильных порывов ветра, а также в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены сто населенных пунктов в трех областях.
Так, без света остались 54 населенных пункта Львовской, 29 Ровненской, 17 Закарпатской областей.
В восстановлении электроснабжения участвуют бригады облэнерго.
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