Первая в мире вакцина от COVID-19 завершила испытания в России
В России успешно завершились клинические испытания первой в мире вакцины от коронавируса, ученые подтвердили ее безопасность для человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова.
«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — объявил Тарасов.
По его словам, первая группа добровольцев, испытавших вакцину, будет выписана из под наблюдения уже 20 июля.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний вуза Александр Лукашев в свою очередь заявил, что безопасность разработки полностью подтверждена учеными, проблем со здоровьем у испытуемых не наблюдается.
«Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке», — сказал Лукашев.
18 июня в Сеченовском университете начались клинические испытания вакцины от COVID-19, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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