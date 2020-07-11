Тбилиси обвиняет российских пограничников в незаконном задержании гражданина Грузии

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии обвиняет дислоцированных в Южной Осетии российских пограничников в ранении и незаконном задержании гражданина Грузии Зазы Кахеладзе . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение СГБ.

Мужчина был задержан 11 июля в районе расположенной недалеко от этого села средневековой крепости Схвило. Отмечается, что при задержании он получил огнестрельное ранение ноги.

По данным СГБ, в связи с инцидентом была активирована горячая линия миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС), и были проинформированы о произошедшем факте представители МНЕС и сопредседатели международных женевских дискуссий по Закавказью.

Комитет государственной безопасности Южной Осетии в свою очередь заявил, что грузинский гражданин был задержан вследствие нарушения режима государственной границы, он совершил несколько выстрелов в пограничников в Ленингорском районе.

В МИД Грузии осудили задержание Кахеладзе. Ранение его в ногу назвали «опасной провокацией» и обвинили Россию в «грубом нарушении соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года».