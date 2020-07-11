В жилом доме на юго-западе Москвы загорелись несколько балконов
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На несколько балконов жилого дома на юго-западе столицы распространился огонь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По информации источника, инцидент случился по адресу: Чечерский проезд, дом 88.
«Пожарные эвакуируют жильцов подъезда», — рассказал собеседник агентства.
Площадь возгорания не указывается.
Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, пожар уже удалось локализовать.
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