Гроза надвигается на Москву

МЧС выпустило предупреждение, что на Москву надвигается гроза вместе с дождем и сильным ветром, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка ведомства.

Ухудшение погодных условий стоит ожидать с 15.00 по 21.00 мск.

Синоптики прогнозируют, усиление ветра до 17 м/с, а также местами дождь с грозой.

В связи с этим москвичам и гостям столицы рекомендуется сторониться деревьев, слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах и дистанцию.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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