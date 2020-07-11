Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о прибытии на полуостров первых эшелонов водопроводных труб, которые соединят по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения Симферополя.

«К сожалению, из-за особенностей погоды в нынешнем году в крымской столице образовался определенный дефицит воды. В этой связи вынужден был обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и лично к министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу за помощью», — написал Аксенов на странице «Вконтакте».

Он добавил, что все задачи по выполнению работ поставлены и все подразделения обеспечены.

Глава республики отметил, что результатом проведенной работы станет возможность перебрасывания до 50 тысяч кубометров воды по временной схеме в водохранилища Симферополя. Такое количество жидкости практически полностью закроет потребность города.

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