В Польше разразился скандал из-за оскорблений украинского журналиста

Прокуратура Лодзинского района закрыла дело против украинского журналиста Виталия Мазуренко, оскорбившего президента Польши Кароля Навроцкого. Основанием для прекращения дела стало отсутствие состава преступления, сообщил депутат польского парламента от партии «Право и справедливость» (PiS) Дариуш Матецкий в социальной сети X.

«Вот как выглядит верховенство закона. Может ли украинец публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ, которые смотрят сотни тысяч людей?! Я подаю жалобу в суд на это решение прокуратуры (которое было принято шесть месяцев спустя!)», — заявил политик.

Инцидент произошел в августе прошлого года, когда Мазуренко, будучи приглашенным гостем телеканала Polsat News, в ходе эфира использовал криминальный жаргон и сравнил польского президента с авторитетом в тюрьме.

Ведущая программы потребовала от журналиста принести извинения, однако он отказался извиняться и продолжил оскорблять Навроцкого. Мазуренко также обвинил ведущую в «антиукраинской пропаганде», после чего был отключен от эфира.

Советник президента Польши Блажей Побожий заявил, что своим скандальным поведением Мазуренко подтвердил необходимость ужесточения правил предоставления польского гражданства гражданам Украины.

