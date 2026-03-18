Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Польше разразился скандал из-за оскорблений украинского журналиста

Депутат Матецкий: прокуратура Лодзи разрешила Киеву оскорблять Навроцкого
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Прокуратура Лодзинского района закрыла дело против украинского журналиста Виталия Мазуренко, оскорбившего президента Польши Кароля Навроцкого. Основанием для прекращения дела стало отсутствие состава преступления, сообщил депутат польского парламента от партии «Право и справедливость» (PiS) Дариуш Матецкий в социальной сети X.

«Вот как выглядит верховенство закона. Может ли украинец публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ, которые смотрят сотни тысяч людей?! Я подаю жалобу в суд на это решение прокуратуры (которое было принято шесть месяцев спустя!)», — заявил политик.

Инцидент произошел в августе прошлого года, когда Мазуренко, будучи приглашенным гостем телеканала Polsat News, в ходе эфира использовал криминальный жаргон и сравнил польского президента с авторитетом в тюрьме.

Ведущая программы потребовала от журналиста принести извинения, однако он отказался извиняться и продолжил оскорблять Навроцкого. Мазуренко также обвинил ведущую в «антиукраинской пропаганде», после чего был отключен от эфира.

Советник президента Польши Блажей Побожий заявил, что своим скандальным поведением Мазуренко подтвердил необходимость ужесточения правил предоставления польского гражданства гражданам Украины.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!