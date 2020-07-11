Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США

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Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.

Присяжные признали вину Никулина по всем пунктам обвинения.

Россиянин Евгений Никулин был задержан сотрудниками чешской полиции и Федерального бюро расследований (ФБР) США в Праге 5 октября 2016 года. Американские власти подозревают россиянина в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества.

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