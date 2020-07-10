Число жертв коронавируса во Франции превысило 30 тысяч

Во Франции жертвами коронавируса с начала пандемии стали более 30 тыс. человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление французского минздрава.

«С момента начала эпидемии во Франции скончались 30 004 человека, из них 19 528 человек умерли в больницах», — заявили в министерстве.

Отмечается, что в больницах республики с положительным анализом на инфекцию в настоящий момент остаются более 7 тыс. пациентов, из них в реанимации — 496.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса во Франции превысило 171 тыс. Более 78 тыс. заболевших излечились от инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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