Попова: решение об обязательной вакцинации медиков от COVID-19 пока не принято

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти России пока не приняли окончательного решения по вопросу обязательной вакцинации медиков в стране, сообщает РИА «Новости».

«На сегодняшний день такого решения пока нет», — сказала Попова.

Она добавила, что категории населения из групп риска для обязательной вакцинации пока еще только предстоит определить. Этот вопрос будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что разработка отечественной вакцины от коронавируса идет в соответствии с графиком.

Первые результаты клинических испытаний российской вакцины станут известны после 15 июля.

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