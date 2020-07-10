Москвичей предупредили о всплеске аллергии до конца августа

Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды предупредил жителей Москвы о всплесках аллергических реакций, которые продлятся до конца лета. Об этом сообщает РИА «Новости».

В департаменте отметили, что из-за погодных аномалий в 2020 году зафиксировано сильное цветение злаковых.

Там также уточнили, что пик цветения был перемещен на конец июня — начало июля. Это повлекло за собой массовые обращения граждан с жалобами на обострение аллергии.

«Периодические «всплески» можно будет наблюдать до конца августа», — добавили в департаменте.

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