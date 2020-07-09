Почти 120 полицейских пострадали при беспорядках в Сербии

При массовых беспорядках в Сербии пострадали 118 сотрудников полиции, за два дня были задержаны 153 человека, заявил глава сербской полиции Владимир Ребич.

Всем пострадавшим в столкновениях с демонстрантами полицейским оказана медицинская помощь, добавил Ребич.

«Такое насилие недопустимо, и полиция примет все меры, чтобы остановить насилие на улицах, и участники беспорядков будут привлечены к ответственности», — отметил глава полиции.

В ночь на 8 июня в Белграде начались массовые протесты против повторных ограничений из-за коронавируса. Позже беспорядки начались и в других городах. Глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что активисты хотят захватить власть.

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