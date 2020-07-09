Под Можайском из-за ливня подтопило около 300 участков
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Под Можайском из-за ливня оказались подтопленными около 300 участков и примерно 150 домов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
«В результате прохождения 8 июля грозового фронта, сопровождающегося ливневыми дождями высокой интенсивности, произошло подтопление 278 приусадебных участков и 150 частных домов», — сказали в министерстве.
Спасателям пришлось эвакуировать 20 человек. Сейчас сотрудники МЧС чистят дренажную систему, засорившуюся из-за дождя.
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