В Москве вступает в силу новый этап отмены ограничений. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Речь в первую очередь идет о сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению.

Так, с понедельника, 13 июля, в столице вновь начнут работать образовательные учреждения, студенты смогут посещать вузы.

Снимаются ограничения на работу парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досуга.

Возобновят работу театры, кинотеатры и концертные залы.

Также с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

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