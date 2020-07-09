Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 12 млн

С начала пандемии в мире выявили свыше 12 млн человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Согласно официальным данным, коронавирусом заразились 12 007 327. При этом число летальных случаев составляет 548,7 тысяч, выздоровели за все время 6,5 млн человек.

О 11 млн случаев COVID-19 в мире сообщалась 4 июля. Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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